Пішки перетнув кордон: як скандальний нардеп Дмитрук втікав до Молдови, а потім у Рим

Колишній член "Слуги народу", а нині позафракційний народний депутат Артем Дмитрук 24 серпня незаконно пішки перетнув кордон з Молдовою. Він зробив це через пункт пропуску "Паланка", розташований у Штефан-Водському районі.

Про це розповів журналіст Михайло Ткач у розслідуванні. Молдавські правоохоронці не затримали втікача-нардепа Дмитрука, оскільки на той момент для цього не було законних підстав.

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Дмитрук відправився до Риму

За даними розслідування, нардеп Артем Дмитрук одразу після прибуття на територію Молдови звернувся до поліції з проханням про захист та, як повідомляється, отримав тимчасовий притулок. Однак того ж дня він залишив Кишинів і вирушив до Риму.

Парламентарій зміг залишити країну, адже на той момент молдавська поліція не мала законних підстав для його затримання і не зробила жодних дій.

Важливо зазначити, що рейс Кишинів – Рим авіакомпанії FlyOne затримувався, що посилило нервозність Дмитрука, про що свідчать дані з відеокамер спостереження. Він пройшов паспортний контроль о 17:30, але вилетів до Італії лише о 20:00.

Важливо! Наступного дня, 25 серпня, українська сторона офіційно повідомила Дмитруку про підозру, що дало молдавським правоохоронцям підстави для його затримання, якщо він повернеться до Молдови.

Наразі місцезнаходження Дмитрука залишається невідомим. За однією версією, він з Рима вирушив до Лондона, за іншою – до Стамбула.