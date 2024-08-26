Чому Дмитрука не затримали раніше: у ДБР дали пояснення

25 серпня стало відомо, що народний депутат Артем Дмитрук виїхав з України. Опісля чиновнику оголосили підозру за фактом правопорушень, які були скоєні ще у минулі роки.

Встановлено, що нардеп Дмитрук перетнув державний кордон незаконно. Речниця ДБР Тетяна Сапьян в ефірі телемарафону зауважила, що самостійно, без сторонньої допомоги він цього зробити не міг.

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Чому Дмитрука не затримали раніше

Наразі ведеться розслідування факту втечі чиновника. Аби оголосити підозру чинному депутату, потрібно спочатку зібрати доказову базу.

Слід зауважити, що кримінальні провадження щодо Дмитрука були порушені ще раніше. Одне – за фактом побиття правоохоронця в Одесі та намагання викрасти у нього зброю. Цей інцидент відбувся ще у 2021 році.

Друге провадження – за фактом нападу на військового у Києві в жовтні 2023 року.

Щодо правопорушень, які були зафіксовані раніше. У ДБР справді були ці матеріали, але ми з вами маємо усвідомлювати, що нардепам оголошується підозра за підписом генпрокурора. Поки такого немає, права та підстави затримувати чинного народного обранця відсутні,

– пояснила Сапьян.

Нагадаємо, що після того, як стало відомо про втечу нардепа Дмитрука, йому оголосили підозри за фактом викрадення вогнепальної зброї, заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості, грубого порушення громадського порядку.