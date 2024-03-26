Дні, за які не соромно, – Данілов прокоментував відставку з РНБО

Колишній секретар РНБО Олексій Данілов відреагував на своє звільнення. Він подякував президентові України за довіру.

Олексій Данілов 26 березня залишив пост секретаря РНБО. Він обіймав цю посаду з 3 жовтня 2019 року.

Дивіться також Стало відомо, хто очолив Службу зовнішньої розвідки замість Литвиненка

Олексій Данілов висловився про своє звільнення з посади

Роботі, якій віддавались до останку. Дні, за які не соромно. Години, які летіли блискавично,

– такими словами розпочав своє звернення Олексій Данілов.

Колишній секретар РНБО подякував долі за те, що вона дала йому можливість служити своїй країні і своєму народові в час миру і в час війни.

Окрему подяку Олексій Данілов висловив Президентові України Володимиру Зеленському за, як він зазначив, довіру і за можливість бути причетним до написання Великої Історії в момент найбільшого випробування і найбільшого піднесення.

"Дякую нашій команді, яка проробила величезну роботу, створивши унікальні інформаційно-аналітичні системи, журналістам і справжнім професіоналам, усім тим, хто допомагав у нашій роботі", – зазначив Данілов.

Як би важко не було, якою б безпросвітною не здавалася ситуація, ми працювали і будемо надалі працювати для України і задля України, вірили і віримо в нашу Перемогу! Головне, що ми маємо пам'ятати завжди і що я завжди сповідував – не боятися, ніколи і нікого, йти вперед і вірити в Україну, вірити в народ України!

– наголосив колишній секретар РНБО.

Також Данілов додав, що "російська потвора буде знищена, химерне створіння сконає і згине в мороці історії – і зробить це український воїн".

Що передувало