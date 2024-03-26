Дні, за які не соромно, – Данілов прокоментував відставку з РНБО
Джерело:Олексій Данілов
Колишній секретар РНБО Олексій Данілов відреагував на своє звільнення. Він подякував президентові України за довіру.
Олексій Данілов 26 березня залишив пост секретаря РНБО. Він обіймав цю посаду з 3 жовтня 2019 року.
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Олексій Данілов висловився про своє звільнення з посади
Роботі, якій віддавались до останку. Дні, за які не соромно. Години, які летіли блискавично,
– такими словами розпочав своє звернення Олексій Данілов.
Колишній секретар РНБО подякував долі за те, що вона дала йому можливість служити своїй країні і своєму народові в час миру і в час війни.
Окрему подяку Олексій Данілов висловив Президентові України Володимиру Зеленському за, як він зазначив, довіру і за можливість бути причетним до написання Великої Історії в момент найбільшого випробування і найбільшого піднесення.
"Дякую нашій команді, яка проробила величезну роботу, створивши унікальні інформаційно-аналітичні системи, журналістам і справжнім професіоналам, усім тим, хто допомагав у нашій роботі", – зазначив Данілов.
Як би важко не було, якою б безпросвітною не здавалася ситуація, ми працювали і будемо надалі працювати для України і задля України, вірили і віримо в нашу Перемогу! Головне, що ми маємо пам'ятати завжди і що я завжди сповідував – не боятися, ніколи і нікого, йти вперед і вірити в Україну, вірити в народ України!
– наголосив колишній секретар РНБО.
Також Данілов додав, що "російська потвора буде знищена, химерне створіння сконає і згине в мороці історії – і зробить це український воїн".
Що передувало
- Сьогодні, 26 березня, Володимир Зеленський звільнив Олексія Данілова з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони. Зазначимо, що він був 13-м секретарем РНБО України та обіймав цю посаду з 3 жовтня 2019 року.
- На його місце призначили Олександра Литвиненка, який раніше був головою Служби зовнішньої розвідки.
- А ось головою Служби зовнішньої розвідки України Володимир Зеленський своїм указом призначив Олега Іващенка. Про це свідчить указ №189/2024, який з'явився на сайті офіційного інтернет-представництва президента. Документ датований 26 березня.