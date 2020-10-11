У Дніпрі зранку 11 жовтня трапилася ДТП. Зіткнулися Hyundai служби таксі Uber та Mercedes Sprinter. Внаслідок аварії постраждали обидва водії та 4 пасажири мікроавтобуса.

Деталі ДТП у Дніпрі

ДТП трапилася близько 7 години ранку на Слобожанському проспекті перед в'їздом на центральний міст. Про це з місця події повідомляє "Інформатор".

Читайте також Автівка влетіла у сарай на Вінниччині: двоє людей загинули – фото

Як виданню розповіли правоохоронці, водій мікроавтобуса займався міжміськими перевезеннями. Він їхав по середній смузі в сторону правого берега. Hyundai рухався у протилежному напрямку. Таксист розказав, що заснув за кермом та виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з мікроавтобусом.

Що відомо про постраждалих

Найбільше постраждала пасажирка Mercedes, яка сиділа біля водія. На місце події негайно приїхали медики. Вони госпіталізували постраждалих у лікарню.

Через ДТП перекрили три смуги руху на Слобожанському проспекті.

Дивіться відео моменту зіткнення Hyundai та Mercedes:

Дивіться кадри з місця ДТП: відео

Аварія у Дніпрі / Фото "Інформатор"