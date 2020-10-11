У Дніпрі водій Uber заснув за кермом та врізався у мікроавтобус: є постраждалі – фото, відео
У Дніпрі зранку 11 жовтня трапилася ДТП. Зіткнулися Hyundai служби таксі Uber та Mercedes Sprinter. Внаслідок аварії постраждали обидва водії та 4 пасажири мікроавтобуса.
Деталі ДТП у Дніпрі
ДТП трапилася близько 7 години ранку на Слобожанському проспекті перед в'їздом на центральний міст. Про це з місця події повідомляє "Інформатор".
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Як виданню розповіли правоохоронці, водій мікроавтобуса займався міжміськими перевезеннями. Він їхав по середній смузі в сторону правого берега. Hyundai рухався у протилежному напрямку. Таксист розказав, що заснув за кермом та виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з мікроавтобусом.
Що відомо про постраждалих
Найбільше постраждала пасажирка Mercedes, яка сиділа біля водія. На місце події негайно приїхали медики. Вони госпіталізували постраждалих у лікарню.
Через ДТП перекрили три смуги руху на Слобожанському проспекті.
Дивіться відео моменту зіткнення Hyundai та Mercedes:
Дивіться кадри з місця ДТП: відео
Аварія у Дніпрі / Фото "Інформатор"