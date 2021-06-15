Злива у місці тривала близько пів години. Місцеві мешканці активно ділилися відео і фото затонулих вулиць у соцмережах.
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Негода у Дніпрі
Зливові системи не справлялися з потоками води, а вулиці моментально перетворилися на річки. Автомобілісти застрягли у заторах, не маючи можливості проїхати величезні калюжі, а пішоходам доводилося подекуди знімати взуття, аби пройти затопленим тротуаром.
Затоплені вулиці у Дніпрі / Фото з телеграму "Днепр сейчас"
Через шквальний вітер у місті у різних районах впали дерева. Повалені стовбури перекрили проїзд авто. На житловому масиві "Сонячний" дерево впало на капот, зірвавши передній бампер.
Дерево пошкодило капот / Фото ХД
На вулиці Бородинській вода із каналізаційних мереж вийшла на проїзну частину. Через сильний струмінь потоку тут частково змило асфальт.
Шматки асфальту порозкидало проїзною частиною / Фото з телеграму "Днепр сейчас"
Затоплені вулиці у Дніпрі: дивіться підбірку відео
Сильні опади йшли і поза межами Дніпра. У Межівському районі Дніпропетровської області рясні дощі пошкодили будинки і затопили поля. Потік води з полів перетнув трасу Знам'янка – Луганськ – Ізварине та затопив вулиці і житла людей.
Негода в Україні: останны новини
- У червні більшість регіонів України охоплені дощем і грозами.
- На Харківщині жертвою негоди став 62-річний чоловік. У нього влучила блискавка.
- У Чернівцях блискавка влучила у дитячу лікарню.
- У Полтаві рятувальникам довелося витягували авто з води.
- Львів внаслідок шквальних вітрів попадали дерева.
- Знеструмленими опинилися десятки населених пунктів України.