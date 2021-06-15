Злива у місці тривала близько пів години. Місцеві мешканці активно ділилися відео і фото затонулих вулиць у соцмережах.

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Негода у Дніпрі

Зливові системи не справлялися з потоками води, а вулиці моментально перетворилися на річки. Автомобілісти застрягли у заторах, не маючи можливості проїхати величезні калюжі, а пішоходам доводилося подекуди знімати взуття, аби пройти затопленим тротуаром.



Затоплені вулиці у Дніпрі / Фото з телеграму "Днепр сейчас"

Через шквальний вітер у місті у різних районах впали дерева. Повалені стовбури перекрили проїзд авто. На житловому масиві "Сонячний" дерево впало на капот, зірвавши передній бампер.



Дерево пошкодило капот / Фото ХД

На вулиці Бородинській вода із каналізаційних мереж вийшла на проїзну частину. Через сильний струмінь потоку тут частково змило асфальт.



Шматки асфальту порозкидало проїзною частиною / Фото з телеграму "Днепр сейчас"

Зверніть увагу! Негода у Дніпрі триває вже декілька днів. 8 червня у місті, окрім грози та граду, зафіксували смерч. Він пронісся на одному з місцевих пустирів.

Затоплені вулиці у Дніпрі: дивіться підбірку відео

Сильні опади йшли і поза межами Дніпра. У Межівському районі Дніпропетровської області рясні дощі пошкодили будинки і затопили поля. Потік води з полів перетнув трасу Знам'янка – Луганськ – Ізварине та затопив вулиці і житла людей.

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