У Дніпрі та Чернігові — повітряна тривога

Жителям Чернігова та Дніпра варто спуститись в укриття. У містах оголосили про повітряну небезпеку.

Зазначимо, що вранці в обох обласних центрах вже лунали сирени. Була загроза авіаударів.

До теми Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Дніпряни активно готуються зустрічати ворога

Тим часом дніпряни готуються "зустрічати ворога". На вулицях міста вже лежать тонни мішків з піском, жителі міста будують барикади.



Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!