У Дніпрі та Чернігові — повітряна тривога
1 березня 2022 , 10:12Читать новость на русском
Джерело:"Суспільне. Новини"
Жителям Чернігова та Дніпра варто спуститись в укриття. У містах оголосили про повітряну небезпеку.
Зазначимо, що вранці в обох обласних центрах вже лунали сирени. Була загроза авіаударів.
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Дніпряни активно готуються зустрічати ворога
Тим часом дніпряни готуються "зустрічати ворога". На вулицях міста вже лежать тонни мішків з піском, жителі міста будують барикади.