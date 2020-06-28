У Дніпрі чоловік побив та забрав телефон у пасажира через прохання одягти маску
Надзвичайно обурлива ситуація трапилася у громадському транспорті Дніпра. Один з пасажирів попросив чоловіка одягти захисну маску, однак у відповідь здійнялася бійка.
Невідомий чоловік, що був у громадському транспорті без захисної маски побився з іншим пасажиром та забрав у нього телефон. Відео інциденту оприлюднили у телеграм-каналі Teza.
Важливо З такими темпами поширення COVID-19 потрібно готуватися до третьої хвилі, – Степанов
Варто зауважити, що Україна лише послабила карантин, а не повністю скасувала його. Тож, люди зобов'язані дотримуватися правил епідеміологічної безпеки, зокрема носити захисні маски у громадських місцях та транспорті.
Тому прохання одягти маску у тролейбусі було цілком адекватним. Однак, невідомий чоловік думав інакше і з кулаками накинувся на іншого пасажира, що зробив йому зауваження. Згодом порушник забрав чужий телефон та вийшов з транспорту.
Бійка у трамваї Дніпра: дивіться відео (обережно, нецензурна лексика 18+)
Актуально Вперше за весь час епідемії: в Україні госпіталізували рекордну кількість людей з COVID-19
Коронавірус в Україні: ситуація погіршилася
- Вже декілька днів поспіль в Україні фіксують рекордну кількість нових хворих на коронавірус – майже 900 – 1000 хворих на день. Тепер же кількість госпіталізованих досягла високого рівня – 237 людей із коронавірусом.
- Станом на 28 червня в Україні підтвердили 42 982 випадки COVID-19, з них 1 129 людей померли, ще 18 934 хворих одужали.
- Антирейтинг областей знову очолила Львівщина – 173 нових випадків, загальна кількість з початку епідемії – 5 177.
- Станом на 28 червня через складну ситуацію з коронавірусом місто Київ і ще 11 областей не можуть перейти до послаблення карантинних обмежень.