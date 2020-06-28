Надзвичайно обурлива ситуація трапилася у громадському транспорті Дніпра. Один з пасажирів попросив чоловіка одягти захисну маску, однак у відповідь здійнялася бійка.

Невідомий чоловік, що був у громадському транспорті без захисної маски побився з іншим пасажиром та забрав у нього телефон. Відео інциденту оприлюднили у телеграм-каналі Teza.

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Варто зауважити, що Україна лише послабила карантин, а не повністю скасувала його. Тож, люди зобов'язані дотримуватися правил епідеміологічної безпеки, зокрема носити захисні маски у громадських місцях та транспорті.

Тому прохання одягти маску у тролейбусі було цілком адекватним. Однак, невідомий чоловік думав інакше і з кулаками накинувся на іншого пасажира, що зробив йому зауваження. Згодом порушник забрав чужий телефон та вийшов з транспорту.

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