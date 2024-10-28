Викликав медиків і відкрив по них вогонь: у Дніпрі затримали чоловіка, що вчинив стрілянину

У Дніпрі чоловік, побачивши медиків, які прибули на його виклик, почав поводити себе агресивно. Відтак, відомо, що він здійснив декілька пострілів в повітря з мисливської зброї.

На щастя, минулося без постраждалих. У поліції Дніпропетровської області розповіли деталі інциденту.

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У Дніпрі чоловік вчинив стрілянину посеред вулиці

У суботу, 26 жовтня, близько 9 години вечора до поліції надійшло повідомлення про стрілянину на вулиці Ольгерда Бочковського в Шевченківському районі Дніпра.

Правоохоронці з'ясували, що бувши напідпитку, місцевий житель зателефонував до лікарні та повідомив про погане почуття. Коли медичні працівники прибули на виклик, він спершу почав їм погрожувати, а потім декілька разів вистрелив зі зброї.

У поліції зазначили, що затримали 58-річного стрілка в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. До того ж під час обшуку у нього правоохоронці вилучили мисливський нарізний карабін та направили його на експертизу.

У неділю, 27 жовтня, слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого частиною 4 статтею 296 – хуліганство ККУ.

За скоєне чоловіку може загрожувати до 7 років позбавлення волі. Відомо, що наразі працівники поліції вирішують питання щодо анулювання у чоловіка дозвільних документів на зберігання зброї. Слідство триває.