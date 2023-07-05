У Дніпрі чули вибухи: в кількох областях – тривога

Російські окупанти ввечері 5 липня знову атакували мирні українські міста. Зокрема, вибухи чули в Дніпрі.

У кількох областях оголосили повітряну тривогу, повідомляє 24 Канал. Місцевих жителів закликають перебувати в укриттях до відбою.

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У кількох областях лунають сирени

Через чергову загрозу ворожого обстрілу о 21:20 повітряну тривогу оголосили у:

Запорізькій області;

Дніпропетровській області;

Херсонській області.

Також повітряна тривога триває:

у тимчасово окупованому Росією Криму – з 11 грудня 2022 року, тобто вже 206 днів;

на Луганщині – з 4 квітня 2022 року, тобто 457 днів.

Під час повітряної тривоги не варто знімати чи поширювати фото та відео наслідків прильотів, якщо вони відбудуться. Пам'ятайте, що це лише допомагає ворогу, який часто свідомо обстрілює саме житлові райони, аби викликати паніку в цивільних.



Карта тривог станом на 22:08 / Скриншот alerts.in.ua

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У Дніпрі чули вибухи

Приблизно о 21:54 у Дніпрі пролунав вибух. Про це повідомив кореспондент 24 Каналу. Найімовірніше, це звуки роботи систем ППО. Однак варто зауважити, що офіційних коментарів щодо цього поки не було.

За кілька хвилин до цього моніторингові пабліки повідомили про рух невстановлених БпЛА з Південного напрямку. Вони становлять загрозу для Запорізької та Дніпропетровської областей.

Нещодавно речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що ворог намагається ускладнити роботу нашої ППО. Для цього російські загарбники запускають "Шахеди" відразу з різних напрямків і ведуть їх різними маршрутами. Це розосереджує роботу зенітників, а також інших фахівців, які збивають іранські "мопеди".