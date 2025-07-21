У Дніпрі чутно вибух: ворог атакує дронами

У ніч проти 21 липня росіяни вкотре атакують Україну. Про вибухи повідомили жителі Дніпра.

Про це пише 24 Канал із посиланням на кореспондентів Суспільного.

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Росіяни атакують Дніпро

Кореспонденти повідомили про вибух у Дніпрі о 01:31. OSINT-аналітики розповідали про ворожі дрони з півночі.

Також повітряна тривога оголошена у низці областей – росіяни тероризують українські міста. Зокрема, під ударом Черкащина, Київщина, Житомирщина, Кіровоградщина та Вінниччина.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Водночас окупанти масовано атакують Харків дронами. Міський голова повідомив про серію вибухів у місті та про пожежу внаслідок російського терору.

Крім цього, раніше ворог підіймав винищувачі МіГ31К. Імовірно, відбулися пуски ракет "Кинджал". OSINT-фахівці зазначили, що влучання було в Київській області.