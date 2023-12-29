У Дніпрі горить один з торговельних центрів міста, – Суспільне

У Дніпрі загорівся один із торговельних центрів міста. Про це повідомили очевидці з місця події.

Раніше у Дніпрі фіксували потужні вибухи. Їх було кілька хвиль. Очевидно, пожежа у ТЦ є наслідком атаки ворога. Водночас офіційної інформації про це наразі не було.

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Також Суспільне.Дніпро повідомило, що у місті призупинено рух за тролейбусними маршрутами №19, "А", "Б" та трамвайним маршрутом №11.

У Дніпрі є постраждалі

Міський голова Борис Філатов повідомив, що внаслідок атаки ворога постраждали люди.

"Є постраждалі та загиблі. Усі місцеві служби повністю готові та працюють разом із ДСНС під керівництвом ВДА", – йдеться у повідомленні міського голови.

Філатов підкреслив, що подробиці ракетного удару не коментуватиме і просить дочекатися інформації від керівника ОВА Сергія Лисака.