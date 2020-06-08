Мешканка багатоквартирного будинку в Дніпрі виявила у себе вдома живу змію. Жінка викликала рятувальників, аби вони допомогли їй позбутися плазуна.

Виклик надійшов із квартири на 7 поверсі будинку, розташованого на вулиці Юрія Савченка Чечелівського району, повідомляє ДСНС. Цікаво На Тернопільщині суд виправдав чоловіка, адже речовий доказ з'їли миші Надзвичайники виявили змію, довжиною у приблизно 1 метр, на кухні квартири.

Рятувальники відпустили змію на волю / Фото ДСНС Використовуючи спеціальний пристрій, вони виловили її та випустили на волю за межами міста. Рятувальники ловлять змію у квартирі в Дніпрі: дивіться відео Курйозні новини з Дніпра Раніше у Дніпрі підняли ледь не всю поліцію задля пошуків бабусі, яка ховалась у кімнаті за шторою. 82-річна бабуся має проблеми зі здоров'ям – страждає на деменцію.

А у травні жителі Дніпра стали свідками кумедної картини: на лугу одного з віддалених районів міста під назвою Ігрень вони помітили стадо кіз. Усі тваринки були в масках.