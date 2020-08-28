У Дніпрі на комунальному підприємстві люди майже тиждень спостерігали, як помирає собака. Тільки коли запах тварини став нестерпним, працівники підприємства вирішили зателефонувати волонтерам.

Пес на кличку Кнопка 5 днів лежав біля входу до дирекції підпримства. Про це розповіла волонтерка Ольга Уманчик, повідомляє "Інформатор".

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У ранах вже завелися хробаки

За словами Ольги, у ранах пса вже завелися хробаки, і запах гнилі був нестерпним. Волонтерка не може зрозуміти, чому ніхто з очевидців не заніс пса до найближчої клініки або хоча б не обробив рани горілкою.

Лікарі кажуть, що на тілі Кнопки є глибокі прокуси, у яких змішалися гній, земля та хробаки. Також у пса пошкоджена трахея та щитовидка.



Кнопці намагаються вимити з рани хробаків / Фото "Інформатор"

У дорозі Кнопочка стогнала від болю,

– розповіла Ольга.

Частину тіла необхідно зрізати

У лікарні псові промивають рани від сміття та гною, вимивають з тіла хробаків. Під прокусами є зігниле м'ясо, яке необхідно зрізати, щоб не допустити зараження крові. Якщо волонтерам вдасться зібрати кошти, Кнопку прооперують. Реквізити для допомогти є на сайті видання "Інформатор".