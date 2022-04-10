У Дніпрі невідомі помітили пам'ятник Пушкіну ворожим символом Z: їх вже затримали

У Дніпрі вандали намалювали на пам'ятнику Пушкіну ворожий символ Z. Їх уже затримала поліція.

Інцидент трапився уранці 10 квітня. Вандалів уже затримала поліція.

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Вандалів затримали на місці злочину

Правоохоронці затримали "художників" прямо на місці злочину. Двох чоловіків відвезли у відділення поліції.

Затримання вандалів у Дніпрі: дивіться відео

Літера Z стала символом російських окупантів, який вони активно поширюють. Використання цього знаку є забороненим в Україні та в кілької європейських державах, наприклад у Німеччині. Естонія ж анульовує візи тим, хто поширює символ російських загарбників.

Нагадаємо – у Німеччині штрафуватимуть за поширення символу російської армії: дивіться відео