У Дніпрі в один день взяли шлюб одразу 3 пари закоханих нацгвардійців: романтичні фото

Попри тривалий воєнний стан в Україні, не минає без хороших і світлих моментів. У Дніпрі одразу три пари закоханих нацгвардійців взяли шлюб в один день.

Нацгвардійці офіційно створили сім'ї 20 березня. Фото та короткі історії пар опублікувала Національна гвардія України.

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Микола – лейтенант і визнаний у світі пауерліфтер. Владислава – кравчиня. Разом пара уже понад два роки. Війна лише загострила їхнє кохання, і мрію стати подружжям вони вирішили не відкладати на потім.

Микола і Владислава / Фото Нацгвардія України

Дмитро і Аліна – нещодавні випускники академії Національної гвардії України. Ще під час навчання вони подали документи у Дніпровський РАЦС.

Аліна і Дмитро / Фото Нацгвардія України

Так мало треба, аби стати щасливими – закріпити шлюб печаткою і поцілувати один одного. Це вкрай важливо для двох люблячих сердець,

– розповідає ще одна випускниця академії Нацгвардії України Валерія.

Разом із коханим Ростиславом, який теж нещодавно випустився з вишу, вони також взяли шлюб 20 березня.

Ростислав і Валерія / Фото Нагвардія України

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