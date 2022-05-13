У Дніпрі помер 11-річний хлопчик із Золотого: він був у вкрай важкому стані через обстріли Росії

У лікарні у Дніпрі пішов з життя 11-річний хлопчик із Золотого. Через обстріли Росії він перебував у вкрай важкому стані.

Трагічну новину повідомив Сергій Гайдай – очільник Луганської ОВА. Дату смерті хлопчика він не розкрив.

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У лікарні в Дніпрі нещодавно помер 11-річний хлопчик із Золотого, який перебував у вкрай важкому стані,

– заявив Гайдай.

Також він повідомив про загибель чоловіка з Лисичанська. Внаслідок російських обстрілів увечері 11 травня він отримав поранення, несумісні з життям.

Яка ситуація на Луганщині

Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним загиблих.

Луганська ОВА повідомила, що упродовж доби 12 травня російські загарбники 31 раз відкривали вогонь у бік житлових масивів області. В епіцентрі вогню опинилися Попаснянська та Гірська громади.

За даними Луганської ОВА, російські окупанти проводили штурмові дії у напрямку Оріхового, а також – у районі Комишувахи. Жодного успіху загарбники не досягнули. Однак цинічно зруйнували десятки житлових будинків.

У Лисичанську рятувальники ліквідували загоряння складу з вугіллям.

За словами Гайдая, ворог зосереджує зусилля, аби встановити повний контроль над Рубіжним.

Окупанти зруйнували міст

Гайдай повідомив, що російські окупанти зруйнували міст через річку Борова, який першим відбудували після того, як окупантів вигнали у 2014 році. Наразі транспортного сполучення між Сєвєродонецьком та Рубіжним більше не існує. Очільник ОВА висловив сподівання, що це – на короткий проміжок часу.

Українські захисники та захисниці продовжують захищати рідну землю від російських загарбників. Зокрема, упродовж доби 12 травня на Луганському та Донецькому напрямках герої відбили 18 ворожих атак.

Захисники знищили:

13 танків;

8 артилерійських систем;

27 одиниць бойової броньованої техніки;

2 одиниці спеціальної інженерної техніки;

5 автомобілів.

На Харківщині окупанти вгатили по ангару

ДСНС повідомила, що на Харківщині в Ізюмському районі російські загарбники вгатили по ангару. Жертвами стали 3 людей. Окрім того, відомо про 5 постраждалих.

Після удару спалахнула пожежа. Горіла покрівля ангару, а також – 10 вантажних автомобілів.

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