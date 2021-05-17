Від водія несло перегаром: у Дніпрі Porsche Cayenne збив людей на пішохідному переході
У Січовому проволку Дніпра 16 травня трапилася ДТП. Водій, від якого несло перегаром, збив 2 людей на пішоходному переході.
Джерело:"Информатор"
Деталі ДТП у Дніпрі
Подія трапилася близько 14:30. За попередніми даними, водій їхав на великій швидкості зі сторони вулиці Курчатова.
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У той момент пішохідним переходом йшли чоловік та жінка. Водій автомобіля Porsche Cayenne наїхав на них, а після того врізався у ще 2 автівки: Kia та "ГАЗель".
Видання стверджує, що від водія тхнуло алкоголем. Тому, ймовірно, він був п'яний.
На місце події приїхали кілька екіпажів поліції та карета швидкої допомоги. Медики забрали постраждалих у лікарню. Рух транспорту у місці ДТП тимчасово обмежували.
Водій в'їхав у двох пішоходів
Після того він врізався у ще 2 автівки
На місце події приїхали правоохоронці
Дивіться відео з місця ДТП у Дніпрі:
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