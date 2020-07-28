У Дніпрі посеред вулиці повзала півтораметрова змія: фото, відео
В одному з дворів багатоповерхівки у Дніпрі мешканці виявили півтораметрову змію. На щастя, рятувальникам вдалося її зловити та вивезти.
Ввечері 27 липня до надзвичайників надійшло повідомлення, що у дворі багатоповерхівки у Дніпрі мешканці виявили змію, повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
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Змія повзала на вулиці 20-річчя Перемоги Самарського району Дніпра.
Після приїзду біля одного з під’їздів 5-поверхового житлового будинку виявили півтораметрового плазуна,
– йдеться у повідомленні.
За допомогою спеціального інструменту рятувальники зловили змію та вивезли за межі міста. З людьми провели роз’яснювальну роботу щодо заходів безпеки у випадку виявлення плазунів.
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У Дніпрі посеред вулиці повзала півтораметрова змія / Фото ДСНС
Рятувальники відловили півтораметрову змію у Дніпрі: відео
У Дніпрі зловили півтораметрову змію: місце дивіться на карті