В одному з дворів багатоповерхівки у Дніпрі мешканці виявили півтораметрову змію. На щастя, рятувальникам вдалося її зловити та вивезти.

Ввечері 27 липня до надзвичайників надійшло повідомлення, що у дворі багатоповерхівки у Дніпрі мешканці виявили змію, повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

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Змія повзала на вулиці 20-річчя Перемоги Самарського району Дніпра.

Після приїзду біля одного з під’їздів 5-поверхового житлового будинку виявили півтораметрового плазуна,

– йдеться у повідомленні.

За допомогою спеціального інструменту рятувальники зловили змію та вивезли за межі міста. З людьми провели роз’яснювальну роботу щодо заходів безпеки у випадку виявлення плазунів.

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У Дніпрі посеред вулиці повзала півтораметрова змія / Фото ДСНС

Рятувальники відловили півтораметрову змію у Дніпрі: відео

У Дніпрі зловили півтораметрову змію: місце дивіться на карті