У Дніпрі – повітряна тривога

1 березня 2022 , 08:24
Читать новость на русском

Джерело:

"Суспільне Дніпро"

У Дніпрі лунають сирени. Оголосили повітряну тривогу, тому людям необхідно бігти в укриття.

Сирени завали близько 8:22. Наголошуємо, що слід дотримуватись простих правил, які рятують життя.

Важливо Харків – повітряна тривога: негайно в укриття

З укриттів виходити в жодному разі не можна, поки не оголосять відбій тривоги.


Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!

Автор: Ольга Музика