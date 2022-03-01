У Дніпрі – повітряна тривога

У Дніпрі лунають сирени. Оголосили повітряну тривогу, тому людям необхідно бігти в укриття.

Сирени завали близько 8:22. Наголошуємо, що слід дотримуватись простих правил, які рятують життя.

Важливо Харків – повітряна тривога: негайно в укриття

З укриттів виходити в жодному разі не можна, поки не оголосять відбій тривоги.



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