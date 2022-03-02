У Дніпрі – повітряна тривога: усі в укриття

2 березня 2022 , 06:07
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Джерело:

Суспільне Дніпро

У Дніпрі виють сирени – в місті оголошена повітряна тривога. Громадяни повинні негайно спуститися в укриття

Про це повідомляють українські засоби масової інформації 2 березня о 06:02 годині.

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Сирена. Дніпро. Увага! Оголошено тривогу, всім пройти в укриття,
– пишуть журналісти.

Наголошуємо, дніпряни повинні перебувати у сховищах, очікуючи подальших інструкцій.

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Автор: Олег Васьків