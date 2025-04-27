У Дніпрі прогриміли вибухи: на місто летіли ворожі дрони

У Дніпрі пізно вночі 27 квітня пролунали вибухи. До цього в місті оголошували повітряну тривогу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Що відомо про вибухи у Дніпрі

Тривогу Дніпропетровській області оголосили ще о 22:33 27 квітня. Повітряні сили писали про рух ворожих безпілотників у напрямку регіону.

Про загрозу для Дніпра стало відомо о 00:41.

Увага! Місто Дніпро! У вашому напрямку ворожі БпЛА з півночі! Перебувайте в укриттях!

– зазначили військові.

Вибух у Дніпрі було чутно о 01:47. Про це писали місцеві кореспонденти.

"У Дніпрі чутно звуки вибухів", – повідомили журналісти Суспільного.

З усім тим, Повітряні сили також писали, що ворожі БпЛА з Дніпропетровщини рухаються на Запоріжжя.

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