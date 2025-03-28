У Дніпрі прогриміли вибухи: ворог атакує місто "Шахедами"

У Дніпрі ввечері 28 березня пролунали вибухи. До цього по всій області була оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне. До теми Росія вкотре запустила "Шахеди": які області під загрозою удару Що відомо про вибухи у Дніпрі Тривогу у Дніпропетровській області оголосили о 20:44. Повітряні сили повідомляли про загрозу застосування ударних БпЛА. БпЛА на Дніпропетровщині, курс – північно-західний,

– написали військові. О 21:27 у Дніпрі чули вибухи. Про це писали місцеві журналісти Суспільного. "У Дніпрі чутно звуки вибухів", – повідомили кореспонденти.