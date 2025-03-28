28 березня, 21:30
У Дніпрі прогриміли вибухи: ворог атакує місто "Шахедами"
У Дніпрі ввечері 28 березня пролунали вибухи. До цього по всій області була оголошена повітряна тривога.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
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Що відомо про вибухи у Дніпрі
Тривогу у Дніпропетровській області оголосили о 20:44. Повітряні сили повідомляли про загрозу застосування ударних БпЛА.
БпЛА на Дніпропетровщині, курс – північно-західний,
– написали військові.
О 21:27 у Дніпрі чули вибухи. Про це писали місцеві журналісти Суспільного.
"У Дніпрі чутно звуки вибухів", – повідомили кореспонденти.