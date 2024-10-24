У Дніпрі прогриміли вибухи

Ввечері 24 жовтня у Дніпрі було чути звуки вибуху. Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння.

Вибухи у Дніпрі пролунали близько 18:49. Про це повідомило Суспільне.

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Що відомо про вибухи у Дніпрі сьогодні

Тривогу у Дніпропетровській і ще декількох областях України оголосили о 18:46. Військові попередили про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння. Уже через кілька хвилин на Дніпропетровщині пролунали вибухи.

Швидкісна ціль на Дніпро,

– заявили Повітряні сили о 18:50.

Станом на 19:00 офіційних повідомлень від місцевої влади щодо вибухів у Дніпропетровській області не було.

Зауважимо, що повітряна тривога триває. Тож у жодному разі не нехтуйте правилами безпеки й до відбою перебувайте в укритті.

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