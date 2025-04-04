У Дніпрі прогриміли вибухи

Росія не припиняє терор цивільного населення Дніпропетровщини. У ніч на 5 квітня вибухи пролунали в обласному центрі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Вибухи у Дніпрі 4 квітня

Вибухи у Дніпрі прогриміли близько 23:37. Повітряні сили попереджали про російські безпілотники. Зокрема, о 22:56 писали про групу ударних БпЛА курсом на Дніпро.

Повітряну тривогу у Дніпропетровській області оголосили о 21:53. Станом на 23:40 вона триває. Тож не нехтуйте правилами безпеки й до відбою перебувайте в укритті.

Зауважимо, напередодні, ввечері 4 квітня Росія завдала ракетного удару по Кривому Рогу. Окупанти вбили щонайменше 16 людей, зокрема, 6 дітей. Також відомо про щонайменше 40 постраждалих внаслідок ворожого обстрілу.

Уже близько 23:00 агресор масовано атакував Кривий Ріг "Шахедами". Голова ОВА повідомив, що у приватному секторі міста спалахнула пожежа. Вогнем охоплені будинки й інфраструктура.

Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.