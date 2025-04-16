Дніпро під масованої атакою "Шахедів": пролунало понад 10 вибухів
- У Дніпрі ввечері 16 квітня прогриміли вибухи після попередження про рух ворожого безпілотника.
- Місцева влада поки не повідомила про можливі наслідки атаки.
Україну знову атакують російські "Шахеди". Увечері 16 квітня вибухи прогриміли у Дніпрі.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне.
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Що відомо про вибухи у Дніпрі
Повітряну тривогу у Дніпропетровській області оголосили о 19:56.
Через 2 години, о 21:55, Повітряні сили попередили Дніпро про рух ворожого безпілотника у напрямку міста.
Дніпро – БпЛА з південно-західного напрямку!
– писали там.
Невдовзі у місті було гучно – о 22:03. Повторно серія вибухів пролунала о 22:31.
Моніторингові канали повідомляли, що за 15 хвилин у місті чули щонайменше 10 вибухів.
До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.
Наразі місцева влада не повідомляла про можливі наслідки атаки на місто.
До слова, цього вечора гучно було також в Ізюмі на Харківщині. Там пролунало одразу 4 вибухи. Що стало причиною – наразі невідомо.