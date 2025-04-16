Дніпро під масованої атакою "Шахедів": пролунало понад 10 вибухів

Україну знову атакують російські "Шахеди". Увечері 16 квітня вибухи прогриміли у Дніпрі.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне.

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Що відомо про вибухи у Дніпрі

Повітряну тривогу у Дніпропетровській області оголосили о 19:56.

Через 2 години, о 21:55, Повітряні сили попередили Дніпро про рух ворожого безпілотника у напрямку міста.

Дніпро – БпЛА з південно-західного напрямку!

– писали там.

Невдовзі у місті було гучно – о 22:03. Повторно серія вибухів пролунала о 22:31.

Моніторингові канали повідомляли, що за 15 хвилин у місті чули щонайменше 10 вибухів.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Наразі місцева влада не повідомляла про можливі наслідки атаки на місто.

До слова, цього вечора гучно було також в Ізюмі на Харківщині. Там пролунало одразу 4 вибухи. Що стало причиною – наразі невідомо.