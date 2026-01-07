Одразу після вибухів на Дніпропетровщині та в Запоріжжі зникло світло

У Дніпропетровській області пролунав вибух під час повітряної тривоги. Після цього в кількох районах Дніпра, Кривого Рогу та Запоріжжя зникло світло.

Про це пише 24 Канал з посиланням на місцеві ЗМІ.

Що відомо про блекаут у Дніпропетровській та Запорізькій областях 7 січня?

У Дніпровському районі приблизно о 22:00 пролунав вибух. Після гучних звуків в багатьох містян зникло світло. Про перебої з електрикою повідомляють і в інших містах – у Кривому Розі, Кам’янському та Павлограді.

За словами очевидців, перед вимкненням світла було видно два сильних спалахи в небі. Крім того, в мережі пишуть про перепади напруги. Подекуди вона підіймається навіть до 300 волт.