В Дніпрі пролунали повторні вибухи

Російські війська вкотре тероризують Дніпро. Так, пізно ввечері 11 березня там прогриміли вибухи.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві телеграм-канали.

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Вибухи в Дніпрі

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Близько 10 години вечора в Дніпрі чули вибухи.

"Дніпро та Павлоград, Полтава – загроза застосування ворогом ударних БпЛА", – повідомили в Повітряних силах о 21:55.

Невдовзі в Дніпропетровській ОВА підтвердили вибухи в Дніпрі.

Попередньо, є інформація про руйнування інфраструктури,

– повідомили там.

Там вказали, що деталі нададуть згодом.

Також в ОВА наголосили, що в області ще є ворожі БпЛА. Там попросили бути обережними та перебувати у безпечних місцях. Вказується, що працюють сили протиповітряної оборони по ворожих цілях.

24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.

Зазначимо, що наразі через загрозу атаки ударних БпЛА у низці регіонів поширилася повітряна тривога. Станом на 22:12 тривога вже дійшла до Київської області.