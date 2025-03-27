У Дніпрі пролунали вибухи

Росія атакує Україну за допомогою ударних безпілотників увечері у четвер, 27 березня. Ворожі повітряні цілі фіксували й у небі над територією Дніпропетровської області.

Внаслідок цього у передмісті Дніпра пролунали вибухи. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на кореспондентів Суспільного.

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Що відомо про вибухи у Дніпрі

Повітряну тривогу на території Дніпропетровської області оголосили орієнтовно о 18:08. Повітряні сили повідомляли про загрозу застосування ударних БпЛА для регіону. Зокрема, згодом цілі фіксували на сході, півдні та півночі Дніпропетровської області.

Вже близько 19:50 з'явилися перші повідомлення про вибухи у регіоні.

У передмісті Дніпра чутно звуки вибухів, повідомили кореспонденти Суспільного,

– ідеться у повідомленні.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

На момент публікації жодної додаткової інформації з цього приводу місцева влада не оприлюднювала. Вочевидь інформацію про можливі наслідки або відомі деталі повідомлять згодом.