У Дніпрі пролунала серія вибухів

Вранці 4 липня російські безпілотники продовжили кружляти над Україною. Вибухи прогриміли у Дніпрі.

Також гучно було в Кривому Розі, передає 24 Канал. Чергову повітряну тривогу в області оголосили о 09:37.

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Вибухи у Дніпрі

О 10:29 Повітряні сили повідомляли про ворожі ударні БпЛА на заході Дніпропетровщини, які рухаються курсом на захід та південь.

О 10:57 пролунали перші вибухи у Дніпрі. За хвилину сталися повторні.

Нагадаємо, що у ніч проти 4 липня Росія масовано атакувала Україну, запустивши 550 повітряних цілей, з них 539 дронів різних типів та 11 ракет – балістичних і крилатих.

За словами речника Повітряних сил, цей обстріл став наймасованішим за кількістю використаних за одну атаку "Шахедів". Їх було 330.

Основним напрямком удару стала столиця. Там кілька годин не стихали вибухи. Місто охопили пожежі, які спричинили високий рівень забрудненості повітря.