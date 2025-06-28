Імовірно, вперше за війну: Росія вдарила КАБом по Дніпру

Удень 28 червня у Дніпрі пролунав вибух. Перед цим Повітряні сили писали про повітряну ціль на місто.

На Дніпропетровщині було оголошено повітряну тривогу через загрозу російського обстрілу. Про це пише 24 Канал.

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У Дніпрі пролунав вибух 28 червня

Близько 11:27 у ПС повідомили про рух КАБу на Дніпро через Запоріжжя.

Згодом моніторингові канали писали, що у місті пролунав вибух. За попередніми даними, в області працювала ППО.

За даними моніторингових ресурсів, попередньо, це вперше за час війни, коли КАБ долетів до Дніпра.

Станом на 11:37 у місті відбій повітряної тривоги. Закликаємо не нехтувати правилами безпеки.