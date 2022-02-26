У Дніпрі просять не запускати квадрокоптери та феєрверки: все будуть збивати

Міська влада Дніпра попросила місцевих наразі не запускати квадрокоптери та феєрверки. Українські військові все збиватимуть.

У Дніпрі оприлюднили роз’яснення щодо пострілів, які були чутні вранці в районі перехрестя проспекту Поля та Пушкіна вранці 26 лютого.

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Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук повідомив, що повітрі над будівлею облради та обладміністрації у повітрі був виявлений квадрокоптер. Дрон збили.

Прошу всіх – жодних феєрверків, жодних дронів. Вони всі збиватимуться. Нині нашим військовим не до жартів,

– сказав він.

Величезна кількість людей звертається до центрів набору до територіальної оборони у Дніпрі. Оскільки діючі підрозділи вже укомплектовані особовим складом, влада вирішила розгорнути додаткові підрозділи.

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Роз’яснення щодо пострілів, які були чутні вранці в районі перехрестя проспекту Поля та Пушкіна сьогодні вранці.

Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук повідомив, що повітрі над будівлею облради та обладміністрації у повітрі був виявлений квадрокоптер. Дрон збили. "Прошу всіх — жодних феєрверків, жодних дронів. Вони всі збиватимуться. Нині нашим військовим не до жартів", — сказав голова облради.