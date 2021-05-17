У Дніпрі сержант Максим Калиняк стверджує, що його побило в управлінні патрульної поліції його ж начальство. Таку реакцію, за словами Калиняка, викликало його бажання фіксувати ознайомлення з наказом.

Сержант Калиняк опублікував у мережі відео, на якому у нього – розбите обличчя. Поліцейський вів трансляцію з Управління патрульної поліції Дніпропетровської області, де на нього й напали.

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Сержант стверджує, що його побили в управлінні

Калиняк стверджує, що його викликали для ознайомлення з якимось наказом – ймовірно, незаконним. Спроби зафіксувати те, що відбувається, завершились неочікуваною реакцією правоохоронців. За словами сержанта, двоє осіб його скрутили, а один бив по обличчю кулаками.

На кадрах у чоловіка справді розбитий ніс та губа. Калиняк вважає, що інцидент потрапив на камери, розміщені в будівлі, проте впевнений, що ці записи можуть стерти. Спроби знайти в управлінні когось і обговорити інцидент у поліцейського завершились безуспішно – коридори були майже порожні, а ті правоохоронці, які ще були у приміщенні, мовчали.

Дивіться відео Максима Калиняка з Управління патрульної поліції:

Що кажуть у патрульній поліції

Як повідомили 24 каналу в пресслужбі Патрульної поліції Дніпропетровської області, конфлікт справді був. Проте через що він відбувся – поки не конкретизують. У поліції запевняють, проводять розслідування та службові перевірки.