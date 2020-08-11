У Дніпрі вантажівка врізалась у маршрутку, притиснувши її до узбіччя. Постраждали 9 людей. На місці працюють медики і поліція.

Аварія сталась вранці 11 серпня, на вулиці Павлова, за участі вантажного авто Mercedes та мікроавтобуса Мерседес Sprinter, інформують у пресслужбі поліції.

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За попередньою інформацією, вантажівка виїхала на зустрічну смугу і врізалась у міжміську маршрутку.

Постраждали 9 людей, їм надають медичну допомогу. Інформації про загиблих немає. Поліція встановлює обставини ДТП на місці.

На фото видно, як вантажний автомобіль притиснув мікроавтобус до узбіччя. Весь бампер маршрутки та бокова частина зазнали ушкоджень. Деталі від машин розкидані на дорозі.

Кілька днів тому, 8 серпня, у Дніпрі в ДТП потрапив автомобіль з весільного кортежу. Автівка влетіла у кортеж на великій швидкості, тож зіткнення не вдалось би уникнути. Внаслідок аварії постраждали 4 людини, серед них є 2 дітей.



Вантажівка врізалась у мікроавтобус / Фото Нацполіції