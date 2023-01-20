Корегували ракетні удари по Дніпру: СБУ викрила 7 зрадників

У Дніпрі викрили 7 російських агентів. Вони корегували ракетні удари росіян по місту. Аби затримати зрадників, Служба безпеки України провела багатоетапну спецоперацію.

Затримані передавали росіянам координати об’єктів критичної інфраструктури, зокрема, й енергогенеруючих підприємств.

Важливо Терористичний удар Росії по Дніпру: кількість загиблих зросла до 46, серед – них 6 дітей

За допомогою цієї інформації окупанти використовували завдавали ракетних ударів по місту. Після обстрілів агенти відвідували місця "прильотів", щоб встановити наслідки повітряних атак і повторно їх скоригувати.

Чи корегували агенти удар по багатоповерхівці

Наразі ще перевіряють інформацію про можливу причетність затриманих до ракетного удару по житловому будинку у Дніпрі 14 січня.

Проте встановили, що зловмисники збирали розвіддані про базування та переміщення підрозділів Сил оборони у Дніпропетровській області. Вони намагались виявити позиції української системи ППО.

Затримання російських агентів / Фото СБУ:

Хто керував групою

Всі дані агенти передавали загарбникам через резидента групи. Ним виявився громадянин Росії, колишній мешканець Дніпра. Ще у 2014 році він створив місцеву прокремлівську громадську організацію. У Дніпропетровській обласній прокуратурі уточнили, що куратор був лідером проросійської організації "русское освободительное движение SERB".

Її представники хотіли створити так звану "південно-східну Українську республіку", яка мала б бути підконтрольна державі-агресорці. Згодом чоловік втік до Росії, де його і завербували.

Російська розвідка дала йому завдання, за яким він створив агентуру зі своїх "ідейних" однодумців-земляків. Група перебувала в "режимі очікування", а в жовтні 2022 року почала активну розвідувально-підривну діяльність проти України.

Зловмисники користувались анонімними месенджерами, а локації передавали у вигляді електронних координат з фотоматеріалами.

СБУ знайшла вибухівки та прокремлівську літературу

Вдома у затриманих правоохоронці знайшли саморобні вибухові пристрої, комп’ютери й мобільні телефони із доказами листування з ворогом та прокремлівську літературу.

Усім агентам повідомили про підозру у державній зраді. Тепер у справі встановлюватимуть інші деталі.

Очільник СБУ Василь Малюк наголосив, що Служба системно відпрацьовує всіх, хто допомагає наводити російські ракети. Кожен навідник чи коригувальник мають розуміти, ці дії не залишаться без покарання.

Як викрили агентів: дивіться відео