У Дніпрі внаслідок атаки БпЛА пошкоджена багатоповерхівка, приватні будинки й гімназія

У ніч на 15 липня росіяни атакували Дніпро ударними дронами. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджені будинки й навчальний заклад.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Які наслідки атаки "Шахедами" на Дніпро 15 липня?

Сергій Лисак розповів, що на Дніпропетровщині оборонці знищили 16 російських безпілотників.

У Дніпрі внаслідок атаки БпЛА пошкоджені багатоповерхівка, 6 приватних будинків і гімназія. На щастя, минулося без постраждалих.

Наслідки російської атаки / Фото з телеграму Лисака

До слова, Нікопольщина була під ударами ворожих FPV-дронів та артилерії. Російський агресор поцілив по райцентру, Червоногригорівській і Марганецькій громадах. Загиблих і поранених немає.