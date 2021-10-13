Це сталося на перехресті вулиць Путилівська та Калинова. Легковик спочатку намагалися зупинити за проїзд на червоний сигнал світлофора.

Тоді ж У Дніпрі авто збило 11-річного школяра на переході: фото та відео з місця аварії



Місце, де сталася аварія в Дніпрі / Фото "Інформатор"

Влетів на стоянку та врізався

Згодом у мережі оприлюднили відео, де помітна спроба водія втекти від поліції. Очевидці повідомили, що під час погоні Mitsubishi виїхав на автостоянку та врізався там в легковик Renault.

Той від удару відлетів і зачепив мікроавтобус Mercedes, який стояв поруч. На щастя, ніхто не постраждав, а зловмисника затримали.

Легковик втікає від поліції: дивіться відео "Інформатор"

Схожа аварія нещодавно

У Запоріжжі 12 жовтня автомобіль BMW в'їхав у Lexus і втік із місця аварії. Його одразу почали розшукувати правоохоронці. Згодом це ж авто скоїло 2 аварію, де пошкодилися одразу 4 транспортних засоби.

З місця цієї ДТП зловмисник також втік. Проте його вдалося затримати, коли авто вкотре врізалося. У третій аварії вже пошкодилися 5 автомобілів. Згодом правоохоронці повідомили, що водій-порушник був за кермом у стані алкогольного сп'яніння.