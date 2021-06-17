Це зняли на відео та оприлюднили в мережі 16 червня. Там ліквідацією води займалися одразу кілька людей.
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Що зняли очевидці
- Відео зняли на вулиці Робочій, 152. Загалом там було 4 чоловіків.
- Двоє з них тримали супутникову тарілку, якою черпали воду.
- Згодом вони, ймовірно, зрозуміли, що це досить важко.
- Тому тарілку поклали та відійшли.
- До них на допомогу прийшов товариш зі шлангом.
- Він намагався відсмоктати воду, але це не вдавалось.
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