Це зняли на відео та оприлюднили в мережі 16 червня. Там ліквідацією води займалися одразу кілька людей.

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Що зняли очевидці

  • Відео зняли на вулиці Робочій, 152. Загалом там було 4 чоловіків.
  • Двоє з них тримали супутникову тарілку, якою черпали воду.
  • Згодом вони, ймовірно, зрозуміли, що це досить важко.
  • Тому тарілку поклали та відійшли.
  • До них на допомогу прийшов товариш зі шлангом.
  • Він намагався відсмоктати воду, але це не вдавалось.

Чоловіки черпають воду супутниковою тарілкою: відео телеграму "Дніпро оперативне"