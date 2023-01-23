У Дніпрі військовий влаштував стрілянину та підірвав гранати у квартирі

У Дніпрі затримали озброєного військовослужбовця. Він підірвав гранату у квартирі та почав стріляти.

Внаслідок цього правоохоронці відкрили три кримінальні провадження. Наразі зловмисника затримали.

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У Дніпрі військовий влаштував стрілянину

Як стало відомо, спецпризначенці КОРД затримали чоловіка, який кинув гранату у бік правоохоронців, підірвав у квартирі ще два боєприпаси та вчинив стрілянину. На щастя, ніхто не постраждав.

У підсумку зловмисника затримали. Ним виявився 32-річний військовослужбовець, якого розшукували за крадіжку зброї. Він орендував квартиру на проспекті Гагаріна у Дніпрі.

Чоловіка затримали. З місця події вилучили автомат Калашникова та фрагменти гранат,

– зазначили у поліції.

Кримінальні провадження відкриті за статтями:

про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами,

про хуліганство,

про посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця.

У Дніпрі затримала військового-зловмисника / фото ГУ НП у Дніпропетровській області

У Києві продавець влаштував стрілянину в торговому центрі

У грудні 2022 року киянка повідомила, що чула звуки, схожі на постріли в магазині на вулиці Петра Вершигори. На місце події негайно прибули поліцейські.

Як стало відомо, між продавцем і відвідувачем магазину виник раптовий конфлікт, під час якого продавець тричі вистрілив у підлогу. Внаслідок хуліганських дій ніхто не постраждав. Порушнику втекти завадили свідки події та потерпілий, які тримали його до прибуття поліції.