У Дніпрі значно подорожчає паркування: місто поділили на 4 зони
Міськрада Дніпра планує значно збільшити ціну паркування в місті. Ділянки, де можна паркуватись, розіб'ють на 4 зони з різними цінами. На обладнаних майданчиках паркування коштуватиме найбільше.
Джерело:міськрада Дніпра
Цю інформацію оприлюднили в проєкті відповідного рішення на сайті міськради. Громадські слухання щодо цього питання мають відбутись 6 травня.
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Якою буде вартість паркування
Усі обладнані шлагбаумом майданчики віднесли до зони Z. Там вартість сягатиме 20 гривень за годину.
Всі інші – це лише відведені майданчики для паркування. На них ціни будуть різними.
Зона А
Нею окреслили центральну частину міста, де вартість буде 18 гривень за годину. До неї входять території:
- по вулиці Старокодацькій до вулиці Воскресенської;
- по вулиці Воскресенській до вулиці Князя Володимира Великого;
- по вулиці Князя Володимира Великого до вулиці Шолом Алейхема;
- по вулиці Шолом-Алейхема до вулиці Барикадної;
- по вулиці Барикадній до проспекту Дмитра Яворницького;
- по проспекту Дмитра Яворницького;
- по вулиці Барикадній до вулиці Гоголя;
- по вулиці Гоголя до вулиць Паторжинського, Воскресенської та Старокодацької.
Зона В
Це вся територія неподалік від центру Дніпра. Там ціна буде 15 гривень за годину. До зони входять такі ділянки:
- від вулиці Сімферопольської до вулиці Січеславської Набережної;
- по вулиці 6-ї Стрілецької Дивізії до вулиці Січеславська Набережна;
- від Мерефо-Херсонського мосту до вулиці Набережної Заводської та вулиці Павлова;
- по вулиці Павлова до вулиці Щепкіна;
- від вулиці Щепкіна по проспекту Сергія Нігояна до проспекту Пушкіна;
- по проспекту Пушкіна до проспекту Олександра Поля;
- по проспекту Олександра Поля до вулиці Володимира Антоновича;
- від вулиці Володимира Антоновича до вулиці Костомарівської;
- вiд вулиці Костомарівської до вулиці Короленка;
- вiд вулиці Короленка по вулиці Святослава Хороброго до вулиці Гоголя;
- від вулиці Святослава Хороброго по вулиці Гоголя до вулиці Гусенка;
- від вулиці Гусенка по вулиці Феодосіївській до проспекту Гагаріна;
- від вулиці Феодосіївської по проспекту Гагаріна до вулиці Чернишевського;
- по вулиці Спаській до вулиці Сімферопольської;
А до зони С входить решта території міста. Там паркування коштуватиме 10 гривень за годину.
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