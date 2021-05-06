Міськрада Дніпра планує значно збільшити ціну паркування в місті. Ділянки, де можна паркуватись, розіб'ють на 4 зони з різними цінами. На обладнаних майданчиках паркування коштуватиме найбільше.

Цю інформацію оприлюднили в проєкті відповідного рішення на сайті міськради. Громадські слухання щодо цього питання мають відбутись 6 травня.

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Якою буде вартість паркування

Усі обладнані шлагбаумом майданчики віднесли до зони Z. Там вартість сягатиме 20 гривень за годину.

Всі інші – це лише відведені майданчики для паркування. На них ціни будуть різними.

Зона А

Нею окреслили центральну частину міста, де вартість буде 18 гривень за годину. До неї входять території:

по вулиці Старокодацькій до вулиці Воскресенської;

по вулиці Воскресенській до вулиці Князя Володимира Великого;

по вулиці Князя Володимира Великого до вулиці Шолом Алейхема;

по вулиці Шолом-Алейхема до вулиці Барикадної;

по вулиці Барикадній до проспекту Дмитра Яворницького;

по проспекту Дмитра Яворницького;

по вулиці Барикадній до вулиці Гоголя;

по вулиці Гоголя до вулиць Паторжинського, Воскресенської та Старокодацької.

Зона В

Це вся територія неподалік від центру Дніпра. Там ціна буде 15 гривень за годину. До зони входять такі ділянки:

від вулиці Сімферопольської до вулиці Січеславської Набережної;

по вулиці 6-ї Стрілецької Дивізії до вулиці Січеславська Набережна;

від Мерефо-Херсонського мосту до вулиці Набережної Заводської та вулиці Павлова;

по вулиці Павлова до вулиці Щепкіна;

від вулиці Щепкіна по проспекту Сергія Нігояна до проспекту Пушкіна;

по проспекту Пушкіна до проспекту Олександра Поля;

по проспекту Олександра Поля до вулиці Володимира Антоновича;

від вулиці Володимира Антоновича до вулиці Костомарівської;

вiд вулиці Костомарівської до вулиці Короленка;

вiд вулиці Короленка по вулиці Святослава Хороброго до вулиці Гоголя;

від вулиці Святослава Хороброго по вулиці Гоголя до вулиці Гусенка;

від вулиці Гусенка по вулиці Феодосіївській до проспекту Гагаріна;

від вулиці Феодосіївської по проспекту Гагаріна до вулиці Чернишевського;

по вулиці Спаській до вулиці Сімферопольської;

А до зони С входить решта території міста. Там паркування коштуватиме 10 гривень за годину.

Зверніть увагу! Від 31 березня в Україні за паркування можна розплачуватись у платіжних терміналах і банківських автоматах. Також Кабмін ввів нові правила облаштування місць для паркування. Детальніше про нововведення – за посиланням.