Дніпро у Києві заростає зеленню: еколог пояснив чи є небезпека

У Києві Дніпро заростає зеленню, утворюються своєрідні острівки на середині річки. Еколог пояснив причину явища.

Такі острівки помітили в районі мосту Патона. Їх утворилося тут кілька штук.

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Рідкісні водорості

Еколог Олександр Соколенко пояснює, що це два види водоростей, які традиційно ростуть по сусідству в Дніпрі. Вони виростають на мілководді, де практично немає течії.

Це сальвінія і водяний горіх плаваючий. Перша – внесена до Червоної книги, а другий вид виключено з цього документу, оскільки водяного горіха останнім часом стало дуже багато в Дніпрі,

– каже Соколенко.

Ростуть вони в цьому районі Дніпра на мілинах, де глибина води не більше пів метра. Традиційно це відбувається у другій половині літа, коли спадає вода.

На його думку, рослини нічим не загрожують екології річки.

Водорості в Дніпрі / Фото "Сьогодні" Дмитро Гордійчук

Для людей є небезпека

Олександр Соколенко відзначає, що все ж водяний горіх становить небезпеку для неуважних людей.

Насіння водяного горіха дозріває в так званих коробочках, які плавають на поверхні води. Вони – коричневого кольору і на них є гострі шипи. Трапляється, що рибальські надувні човни проколюються, потрапляючи на плоди водяного горіха,

– пояснює еколог.

Це небезпечно для тих, хто не вміє плавати та користується надувними матрацами,