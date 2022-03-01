Дніпро, мабуть, одне з найбезпечніших місць у країні сьогодні, – Філатов
Джерело:фейсбук Борис Філатов
Мер Дніпра запевнив містян, що місто знаходиться під надійним захистом та закликав до припинення паніки.
Звернення до дніпрян з'явилося на офіційній фейсбук-сторінці Бориса Філатова 1 березня.
Що було раніше Якщо вони прийдуть, ми їх вбиватимемо, – Борис Філатов про ситуацію в Дніпрі
Поточна ситуація в Дніпрі
Продуктів, палива, медикаментів – достатньо. Дніпро, мабуть, одне з найбезпечніших місць у країні зараз,
– пише Філатов.
Зараз перед містом стоїть низка завдань, зокрема, забезпечити життєдіяльність території, подбати про територіальну оборону, розселити переселенців допомогти військовим.
Просто благаю: перестаньте писати мені в личку істеричні та дрібні повідомлення. По-перше, я не можу відповідати всім. По-друге, я займаюся серйозними питаннями і не в змозі: "роздати 20 тонн огірків", "вивести бабусю з Маріуполя", "знайти бронежилети народним дружинам",
– зазначив мер Дніпра.
План дій
Філатов закликав:
- Самоорганізуватися,
- Довіряти лише офіційним джерелам.
- Не вірити російській пропаганді. Завтра вони можуть запустити фейк про капітуляцію. Це не правда!
- Допомагати одне одному.
Текст публікації:
Я тут, з вами. Якщо не вдаватиметься видавати новини по ТБ, то інформуватиму через соцмережі, телеграм та інші джерела інформації.
Зрозумійте, у країні війна, ВІЙНА, і я не можу відповідати на ваші коментарі у соцмережах.
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