Дніпро, мабуть, одне з найбезпечніших місць у країні сьогодні, – Філатов

1 березня 2022 , 13:18
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Джерело:

фейсбук Борис Філатов

Мер Дніпра запевнив містян, що місто знаходиться під надійним захистом та закликав до припинення паніки.

Звернення до дніпрян з'явилося на офіційній фейсбук-сторінці Бориса Філатова 1 березня. 

Що було раніше Якщо вони прийдуть, ми їх вбиватимемо, – Борис Філатов про ситуацію в Дніпрі

Поточна ситуація в Дніпрі 

Продуктів, палива, медикаментів – достатньо. Дніпро, мабуть, одне з найбезпечніших місць у країні зараз,
– пише Філатов.

Зараз перед містом стоїть низка завдань, зокрема, забезпечити життєдіяльність території, подбати про територіальну оборону, розселити переселенців допомогти військовим. 

Просто благаю: перестаньте писати мені в личку істеричні та дрібні повідомлення. По-перше, я не можу відповідати всім. По-друге, я займаюся серйозними питаннями і не в змозі: "роздати 20 тонн огірків", "вивести бабусю з Маріуполя", "знайти бронежилети народним дружинам",
– зазначив мер Дніпра. 

План дій

Філатов закликав:

  1. Самоорганізуватися,
  2. Довіряти лише офіційним джерелам.
  3. Не вірити російській пропаганді. Завтра вони можуть запустити фейк про капітуляцію. Це не правда!
  4. Допомагати одне одному.

Текст публікації: 

Я тут, з вами. Якщо не вдаватиметься видавати новини по ТБ, то інформуватиму через соцмережі, телеграм та інші джерела інформації.

Зрозумійте, у країні війна, ВІЙНА, і я не можу відповідати на ваші коментарі у соцмережах.
Все буде добре. Я знаю точно.


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Автор: Юлія Бабич