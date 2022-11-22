Міна потрапила під ноги: як у Дніпрі рятували важкопораненого воїна

28-річний український захисник Андрій отримав поранення від вибуху російської міни під його ногами. Дніпровські лікарі врятували життя бійця.

Андрій родом із Бахмута, він служив у лавах Збройних Сил України. Про це повідомив гендиректор лікарні Мечникова Сергій Риженко.

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Історія порятунку важкопораненого воїна

Убитий, поранений, живий, неживий – усе це чула мати про свого сина. Життя Андрія невпинно тануло. Андрію 28 років, родом із Бахмута,

– розповів Риженко.

За словами лікаря, під ногами бійця вибухнула міна. Він знепритомнів і у нього була величезна крововтрата. Останнє, що воїн пам'ятає цього дня – яскраве полум'я вибуху. Хлопця доставили до лікарні імені Мечникова у Дніпро.

Андрій отримав забій головного мозку, поранення м’яких тканин шиї, рвану рану підщелепної ділянки, перелом правої гайморової пазухи з наявністю стороннього тіла та трахеотомію. Найбільший уламок потрапив у хребет, пошкодивши сонну артерію.

Операція тривала понад десять годин і вона пройшла успішно.

"Вчора зняли з апарату штучної вентиляції легень. Тільки щасливий блиск сліз мами говорить про все, житиме. Вони вдвох сьогодні щасливі", – додав Риженко.



Андрій зі своєю мамою / фото Сергій Риженко

Оборонець Київщини розповів про важке поранення

Десантник 80-ї бригади Крістіан отримав важке поранення в Бучі ще 3 березня. Під час евакуації пораненого побратима по Крістіану почала працювати автоматна черга. Всі кулі полетіли в спину і в таз.

На щастя, спина залишилася неушкодженою, врятував бронежилет. Проте кулі пройшли наскрізь через таз, праву руку та плече. Як розповів військовий, було сім прямих попадань.

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