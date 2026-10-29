"Лишалося понад 10 хвилин": в Укрзалізниці розкрили деталі удару по вокзалу в Дніпрі

Російські війська 29 жовтня атакували реактивним дроном перон вокзалу в Дніпрі, вбивши 13 людей. Пасажирам електропоїзда оголосили про евакуацію за 10 хвилин до влучання, проте частина з них лишилася поруч.

Як повідомили в Укрзалізниці, моніторингова команда заздалегідь зафіксувала наближення російського реактивного безпілотника та визначила підвищену небезпеку для вокзалу Дніпра. Команди про призупинення руху передали диспетчерам вокзалу та локомотивним бригадам.

Евакуація перед атакою

У компанії заявили, що в електропоїзді, який готувався до відправлення до Запоріжжя, увімкнули голосові сповіщення, а помічник машиніста обійшов кожен вагон. За встановленим протоколом безпеки, людей закликали не просто вийти з поїзда, а відійти щонайменше на 200 метрів.

Локомотивна бригада цього поїзда завчасно евакуювалась.

Паралельно на вокзалі кілька разів оголошували, що рух поїздів поновиться після завершення тривоги, а поки всі мають перебувати в укриттях.

Попри всі попередження, жертв уникнути не вдалось. Наразі триває детальне розслідування всіх обставин трагедії.

На жаль, попри це все, чимало людей у фатальний момент удару перебували в безпосередній близькості до поїзда, відтак маємо таку значну кількість загиблих і поранених,

– пояснили в Укрзалізниці.

Перегляд заходів безпеки

Укрзалізниця заявила, що планує детально переглянути всі протоколи, щоб у разі тривоги пришвидшити переміщення людей у безпечні місця.

Пасажирів закликали виконувати всі інструкції залізничників та не нехтувати власною безпекою.

Вокзали по всій країні, платформи та станції, кожен поїзд – і далекого сполучення, і приміський – це сьогодні пріоритетні цілі ворога. Тільки режим максимальної пильності та увага до інструкцій рятують життя,

– підкреслили в компанії.

Наслідки удару по дніпровському вокзалу

Нагадаємо, 29 жовтня російські військові спрямували на Дніпропетровщину чотири реактивні ударні дрони, три з яких знешкодили сили протиповітряної оборони. Один БпЛА поцілив у платформу вокзалу, де стояв поїзд сполученням Дніпро – Запоріжжя.

Унаслідок ворожої атаки загинули 13 людей, ще десять дістали поранення. Серед важкопоранених – 11-річний хлопчик.