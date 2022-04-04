На Дніпропетровщині черговий обстріл: під вогонь потрапив житловий сектор

Сьогодні окупанти здійснили черговий обстріл одного з населених пунктів Криворізького району. Під вогонь російських військ потрапив житловий сектор в селі.

Внаслідок ворожого обстрілу зруйновано один житловий будинок, інформація щодо постраждалих уточнюється, повідомляє очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

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За словами Лукашука, в самому Кривому Розі правоохоронці затримали чотирьох громадян, які можуть бути причетні до співпраці з Росією.

Очільник Дніпропетровської обласної ради зазначив, що з першого дня повномасштабного вторгнення Росії на території незалежної України поліція несе службу в посиленому режимі: відпрацьовує усі звернення, перевіряє підозрілих осіб.

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