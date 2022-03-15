На Дніпропетровщині лунають сирени

15 березня 2022 , 07:42
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Джерело:

Суспільне Дніпро

На Дніпропетровщині лунає повітряна тривога. Людям необхідно негайно йти в укриття цивільного захисту.

Мешканців попередили про повітряну загрозу авіаційного удару від Росії. Тривожні сирени там зазвучали 15 березня о 07:36.

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Зберігайте спокій. Візьміть з собою в укриття найважливіші речі. Допоможіть дістатися туди й вашим близьким та сусідам.

Не покидайте укриття, поки не зазвучать сирени про відбій повітряної тривоги. Їм увімкнуть тоді, коли повертатися додому буде безпечно. Про це також повідомлятимуть на офіційних ресурсах.

 

 

Автор: Марта Пономаренко