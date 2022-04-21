На Дніпропетровщині окупанти завдали трьох ракетних ударів по залізничній інфраструктурі
Джерело:телеграм Валентина Різниченка
На Дніпропетровщині російські окупанти у четвер, 21 завдали трьох ракетних ударів по залізничній інфраструктурі. Залізничне полотно – вщент розтрощене.
Валентин Резніченко – голова Дніпропетровської ОВА – повідомив, що, на щастя, усі залишилися живі. Чи можна буде відновити рух, наразі – невідомо.
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У нас три ракетні удари по залізничній інфраструктурі у Новомосковському районі. Вщент розтрощені залізничне полотно і контактна мережа. Поки не зрозуміло, чи зможемо відновити рух,
– наголосив Різниченко.
Попередження від Центру протидії дезінформації
Центр протидії дезінформації при РНБО 21 квітня попередив, що росіяни можуть обстрілювати залізничні колії та мости на Заході України. Відповідні повідомлення поширювали у проросійських телеграм-каналах.
Водночас у Центрі протидії дезінформації зазначили: водночас це може бути лише інформаційний вкид.
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