На Дніпропетровщині у Павлограді прогриміли повторні вибухи
Джерело:Суспільне
Російські окупанти не припиняють тероризувати українські міста та їхнє населення. Так, зранку 22 вересня у Павлограді було чутно вибухи.
Про це повідомляють кореспонденти Суспільного. На той момент в регіоні була оголошена повітряна тривога.
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Вибухи у Павлограді
До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.
Зранку о 8:26 в Дніпропетровській області почала лунати повітряна тривога. Через менше, ніж 5 хвилин Повітряні сили попередили про загрозу для Павлограда.
Швидкісна ціль на Павлоград,
– написали там.
О 8:30 кореспонденти Суспільного проінформували про вибухи у місті. "У Павлограді чутно звуки вибуху", – ідеться в повідомленні.
Через 10 хвилин у ЗМІ повідомили, що у Павлограді знову чутно звуки вибуху.
24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.