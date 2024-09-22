На Дніпропетровщині у Павлограді прогриміли повторні вибухи

Російські окупанти не припиняють тероризувати українські міста та їхнє населення. Так, зранку 22 вересня у Павлограді було чутно вибухи.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного. На той момент в регіоні була оголошена повітряна тривога.

Дивіться також Сильні вибухи знову пролунали на Хмельниччині

Вибухи у Павлограді

До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Зранку о 8:26 в Дніпропетровській області почала лунати повітряна тривога. Через менше, ніж 5 хвилин Повітряні сили попередили про загрозу для Павлограда.

Швидкісна ціль на Павлоград,

– написали там.

О 8:30 кореспонденти Суспільного проінформували про вибухи у місті. "У Павлограді чутно звуки вибуху", – ідеться в повідомленні.

Через 10 хвилин у ЗМІ повідомили, що у Павлограді знову чутно звуки вибуху.

24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.