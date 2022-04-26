Збили з "Ігли": на Дніпропетровщині показали уламки збитої російської ракети
26 квітня 2022 , 16:11Читать новость на русском
Джерело:Валентин Резніченко
У Дніпропетровській області українські захисники збили ракету окупантів з ПЗРК "Ігла". Уламки зняли на одному з полів Дніпропетровщини.
Українські військові продовжують стійко захищати рідні землі та нищити ворожу техніку. На Дніпропетровщині 26 квітня вдалося збити одну з ракет за допомогою ПЗРК "Ігла".
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Відео уламків знищеної ракети оприлюднив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
Наші збили ворожу ракету з ПЗРК "Ігла". Уламки впали у полі. Ніхто не постраждав. Слава нашим військовим!
– написав Резніченко.
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