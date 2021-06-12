Від смерчу постраждали щонайменше 10 будівель. Інформації про травмованих внаслідок негоди людей наразі немає.
Зауважте Зливи з грозами та градом: в Україні оголосили штормове попередження на вихідні
У селі Широкому від смерчу постраждало близько 10 будинків. Вирубані та переорані посадки дають про себе знати,
– мовиться у повідомленні.
Смерчі у Дніпропетровській області
- У Дніпрі 8 червня на одному з місцевих пустирів (вулиця Космічна) зафіксували смерч. Скільки часу перебував вихор у повітрі, наразі невідомо.
- Окрім того, 9 червня у Дніпрі зафіксували другий смерч. Він пронісся у житловому масиві "Тополя".
Негода в Україні: останні новини
- У ДСНС оголосили штормове попередження в Україні на вихідні 12 – 13 червня. Грози прогнозують у всіх областях країни.
- Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що холодний атмосферний фронт, який прямує в Україну, принесе похолодання.