Від смерчу постраждали щонайменше 10 будівель. Інформації про травмованих внаслідок негоди людей наразі немає.

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У селі Широкому від смерчу постраждало близько 10 будинків. Вирубані та переорані посадки дають про себе знати,
– мовиться у повідомленні.

Смерчі у Дніпропетровській області

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