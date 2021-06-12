Від смерчу постраждали щонайменше 10 будівель. Інформації про травмованих внаслідок негоди людей наразі немає.

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У селі Широкому від смерчу постраждало близько 10 будинків. Вирубані та переорані посадки дають про себе знати,

– мовиться у повідомленні.

Смерчі у Дніпропетровській області

У Дніпрі 8 червня на одному з місцевих пустирів (вулиця Космічна) зафіксували смерч. Скільки часу перебував вихор у повітрі, наразі невідомо.

Окрім того, 9 червня у Дніпрі зафіксували другий смерч. Він пронісся у житловому масиві "Тополя".

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