У Павлограді на Дніпропетровщині чули вибухи: в області була загроза балістики
Ворог продовжує атакувати міста нашої держави, наражаючи на небезпеку цивільне населення. Зокрема, вибухи чули жителі Дніпропетровської області.
У середу ввечері, 18 жовтня, повітряна тривога пролунала у східних та південних областях. Згодом з'явилась інформація про вибухи на Дніпропетровщині. Про це інформує 24 Канал з посиланням на місцеві телеграм-канали.
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Що відомо про небезпеку
Власне, близько 21:00 оголошення про небезпеку чули жителі Дніпропетровської, Харківської, Кіровоградської, Полтавської, Запорізької, Одеської та Сумської областей. До того тривогу уже було оголошено у Донецькій, Луганській областях та в Криму.
Де чули повітряну тривогу / Ситуація станом на 21:00, 18 жовтня
Після оголошення тривоги у Повітряних силах ЗСУ попередили, що існує загроза застосування російськими окупантами балістичного озброєння.
Загроза застосування балістичного озброєння для східних, південно-східних областей,
– йдеться у повідомленні.
Близько 21:05 з'явилось повідомлення від одного з дніпропетровських телегерам-каналів про те, що в регіоні місцеві жителі чули звуки вибухів.
Уже о 21:23 голова ОВА Сергій Лисак проінформував, що зафіксовано вибухи саме в Павлограді, та закликав дотримуватися інформаційної гігієни.Зверніть увагу! Близько 21:58 пролунав відбій повітряної тривоги. Також було оголошено про відбій балістичної загрози.
Ворог продовжує терор
- Ввечері 18 жовтня вибухи також чули жителі Миколаївської області. Мер обласного центру уточнив, що було гучно далеко за межами міста. Повітряні сили також попереджали перед тим про загрозу балістики.
- Окрім того, місцеві телеграм-канали повідомляли близько 21:15 про вибухи в Харківській області. Офіційної інформації станом на той час не було від влади.
- У Генштабі у свіжому зведенні наголошували, що противник продовжує ігнорувати закони та звичаї війни, використовує тактику терору та атакує як військові, так і цивільні об'єкти.
- Зокрема, 18 жовтня обстріляли ракетами Харків, Запоріжжя та Обухівку Дніпропетровської області. Внаслідок цього постраждали люди та інфраструктура.