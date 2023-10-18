У Павлограді на Дніпропетровщині чули вибухи: в області була загроза балістики

Ворог продовжує атакувати міста нашої держави, наражаючи на небезпеку цивільне населення. Зокрема, вибухи чули жителі Дніпропетровської області.

У середу ввечері, 18 жовтня, повітряна тривога пролунала у східних та південних областях. Згодом з'явилась інформація про вибухи на Дніпропетровщині. Про це інформує 24 Канал з посиланням на місцеві телеграм-канали.

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Що відомо про небезпеку

Власне, близько 21:00 оголошення про небезпеку чули жителі Дніпропетровської, Харківської, Кіровоградської, Полтавської, Запорізької, Одеської та Сумської областей. До того тривогу уже було оголошено у Донецькій, Луганській областях та в Криму.



Де чули повітряну тривогу / Ситуація станом на 21:00, 18 жовтня

Після оголошення тривоги у Повітряних силах ЗСУ попередили, що існує загроза застосування російськими окупантами балістичного озброєння.

Загроза застосування балістичного озброєння для східних, південно-східних областей,

– йдеться у повідомленні.

Близько 21:05 з'явилось повідомлення від одного з дніпропетровських телегерам-каналів про те, що в регіоні місцеві жителі чули звуки вибухів.

Уже о 21:23 голова ОВА Сергій Лисак проінформував, що зафіксовано вибухи саме в Павлограді, та закликав дотримуватися інформаційної гігієни.

Ворог продовжує терор

Ввечері 18 жовтня вибухи також чули жителі Миколаївської області. Мер обласного центру уточнив, що було гучно далеко за межами міста. Повітряні сили також попереджали перед тим про загрозу балістики.

Окрім того, місцеві телеграм-канали повідомляли близько 21:15 про вибухи в Харківській області. Офіційної інформації станом на той час не було від влади.

У Генштабі у свіжому зведенні наголошували, що противник продовжує ігнорувати закони та звичаї війни, використовує тактику терору та атакує як військові, так і цивільні об'єкти.

Зокрема, 18 жовтня обстріляли ракетами Харків, Запоріжжя та Обухівку Дніпропетровської області. Внаслідок цього постраждали люди та інфраструктура.

Близько 21:58 пролунав відбій повітряної тривоги. Також було оголошено про відбій балістичної загрози.